Na ledu v Orlové havarovalo přes dvacet aut
Třiadvacet aut se v pondělí ráno srazilo na zledovatělé silnici v Orlové na Karvinsku. Mezi nimi také auta hasičů, zásilkové společnosti a vězeňské služby. Šest lidí se lehce zranilo, upřesnili záchranáři. Složitá dopravní situace kvůli ledovce byla podle policistů i na dalších místech Moravskoslezského kraje. Řidiči musejí počítat se zdržením a kolonami, upozornili.
01:26
Kdybychom nezfalšovali referendum, tak by nebylo úspěšné, řekl Fico Klausovi
Zahraniční9. 11. 2026 11:14
36:45
INDUSTRIAL: Stanislav Lisner - celý záznam
Domácí9. 11. 2026 11:06
20:13
Bezpečnostní situace v Evropě se změnila, říká expert po střelbě v Krakově
Rozstřel9. 11. 2026 10:52
00:30
Transgender modelka Alvesová přišla o miliony sledujících i partnera
Společnost9. 11. 2026 10:46
02:15
Sarah Brightmanová promluvila o slávě i návratu na jeviště
Společnost9. 11. 2026 10:40
00:32
Vítěz soutěže v pomalém kouření dýmky báňal přesně dvě hodiny
Domácí9. 11. 2026 10:38
01:31
Ostravu vede Vereš z ANO, třetí největší město má nejmladšího primátora od roku 1861
Domácí9. 11. 2026 10:34
01:04
Na ledu v Orlové havarovalo přes dvacet aut
Krimi9. 11. 2026 10:22
01:00
Poláci pátrali v České Lípě po hrobech odbojářů
Domácí9. 11. 2026 10:12
01:06
V okolí hlučínského OKD v sobotu děsil místní obyvatele vystrašený divočák
Domácí9. 11. 2026 10:10
35:54
Jaký je rozdíl mezi trvanlivým a čerstvým mlékem? Odborník boří mýty o kvalitě
Rozstřel9. 11. 2026 10:00
00:22
Zelenskyj vůči Rusku projevil neúctu, řekl Trump
Zahraniční9. 11. 2026 9:28
01:11
Ve Veselí nad Moravou v noci hořely odstavené vagony
Krimi9. 11. 2026 9:08
02:21
Zlín - Slovácko 0:1, červená karta Mbatshiho
Sport9. 11. 2026 8:40
00:27
Ukrajinci zasáhli průmyslovou zónu v Kiriši
Zahraniční9. 11. 2026 8:26
00:47
Slovan Liberec - Bohemians 1:0, penalta Liberce
Sport9. 11. 2026 5:50
01:00