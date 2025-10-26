Na Litoměřicku hořel sklad se zábavní pyrotechnikou
V Bohušovicích nad Ohří vypukl v sobotu večer rozsáhlý požár místního skladu. Oheň doprovázely výbuchy zábavní pyrotechniky i tlakových lahví a okolí zaplnil štiplavý kouř s chemickým zápachem. Hasiči vyhlásili třetí stupeň požárního poplachu a varovali obyvatele, aby nevětrali. Způsobená škoda se předběžně odhadla na 30 milionů korun
