Na okraji Plzně se zřítil mladý paraglidista
K nešťastné události došlo v pondělí kolem 20. hodiny v okolí Červeného Hrádku na okraji Plzně. Mladý paraglidista, který operoval motorový pádový kluzák, se ihned po vzletu zřítil a utrpěl vážná zranění. V kritickém stavu ho záchranáři převezli do nemocnice.
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Na okraji Plzně se zřítil mladý paraglidista
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