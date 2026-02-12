Na Opavsku našli leteckou pumu z války. Policie evakuovala desítky lidí
V Chlebičově na Opavsku dnes odpoledne dělníci při výkopových pracích nalezli leteckou pumu z druhé světové války. Policisté a hasiči evakuovali lidi z přilehlých obydlí a uzavřeli některé ulice. Odborníci si pumu převzali a zlikvidovali.
02:16
Krimi12. 2. 2026 12:16
01:02