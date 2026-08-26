Na Plzeňsku shořely čtyři domy
Škodu 18 milionů korun způsobil noční požár, který zachvátil čtyři řadové rodinné domy v Bezvěrově na Plzeňsku. Sedm lidí hasiči evakuovali, dva lidé byli zraněni.
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