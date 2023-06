VIDEO: Na rybníku v Prostějově zbyla dvě labutí mláďata, čtyři uhynula Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Velkým tématem se v těchto dnech stal pro nemalou část obyvatel Prostějova úhyn čtyř ze šesti mláďat jediného labutího páru ve městě. Část lidí za to vinila technické služby a to v souvislosti s používáním kontroverzního herbicidu Roundup. Město to odmítá a nechalo jedno z uhynulých mláďat poslat na pitvu. Událost oživila i téma krmení ptáků pečivem, jež jim škodí.

