Na Štědrý den ukradl zloděj desítky zvířat ze selského dvorka v Litvínově

Desítky zvířat ukradl zloděj na Štědrý den v selském dvorku u muzea veteránů v Litvínově. „Myslím, že zlodějů muselo být víc. To nemohl vzít jeden člověk. Pořád mi to nejde do hlavy,“ uvedl Tomáš Urban, zakladatel muzea i selského dvorku.

video: iDNES.tv