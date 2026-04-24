Na Žďársku hořely stromky a tráva, požár je zlikvidovaný

Krimi | KRIMI
Hasiči odpoledne likvidovali požár trávy a mladých stromků u Skřinářova na Žďársku. Na síti X uvedli, že na pomoc museli přivolat i vrtulník. Oheň zasáhl plochu 16 hektarů. Hasiči vyhlásili třetí ze čtyř stupňů požárního poplachu, uvedla mluvčí hasičů Petra Musilová. Později doplnila, že požár už se podařilo zlikvidovat. Nikdo se nezranil. Výši škody ani příčina požáru ještě nejsou známy.
video: HZS ČR
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

01:20

Na Žďársku hořely stromky a tráva, požár je zlikvidovaný
24. 4. 2026 18:50
Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.