Naháč, který řídil dopravu v Opavě, skončil v nemocnici
Video nahého muže, který se svlékl uprostřed Krnovské ulice nedaleko centra Opavy, se objevilo na facebookové skupině Kde stojí ŠVESTKY Opava a okolí. Na záběru je vidět, jak stojí uprostřed silnice vedle hromádky svého oblečení a řídí dopravu jako policista. Podle informací z Facebooku to bylo ovšem jen do chvíle, než se na místě objevili uniformovaní policisté.
00:33
