Brutální napadení v Praze. Útočníka hledá policie

Ve čtvrtek 2. dubna došlo na ulici Frýdlantská mezi vchody panelových domů k napadení. Neznámý muž z dosud nezjištěných příčin uchopil poškozeného, kterého velmi razantně hodil na zem, přičemž jej následně ještě několikrát velmi silně udeřil. Opakované údery byly směřovány především do oblasti hlavy. Tímto jednáním mu způsobil mnohačetná poranění a několik fraktur v obličeji, dále mu způsobil poranění mozku s následným krvácením. Zraněný pětatřicetiletý muž na místě po útoku zůstal ležet a neznámý útočník utekl pryč. Pětatřicetiletý poškozený byl po převozu do nemocnice operován a nyní je stále v ohrožení života.
video: Policie ČR
