Kriminalisté pátrají po útočníkovi z metra B. Ženě chtěl ukrást batoh
18. 6. 2026 11:34 Krimi
Policie hledá muže, který se během jízdy metrem pokusil ukrást batoh pětašededesátileté ženě. Když své zavazadlo nepustila, fyzicky jí napadl. Incident se odehrál ve středu 10. června mezi stanicemi metra Florenc a Křižíkova ve směru na Černý most. Policisté o něm informovali až nyní a prosí svědky, aby se přihlásili na linku 158.
00:50
V Humpolci mají špekáčkomat, hned vedle prodejny s pivem
Domácí18. 6. 2026 13:54
00:51
Pražský slon si zvyká na ostravské ovzduší
Domácí18. 6. 2026 13:46
00:37
Jihlava opraví ulici zdevastovanou stavebníky
Domácí18. 6. 2026 13:42
00:23
Největší bytový projekt v Pardubicích. Výstavbě ustoupí i areál Kávovin
Domácí18. 6. 2026 13:24
00:49
Přehlídka luxusních rób. Královský banket v Amsterdamu přivítal japonského císaře
Společnost18. 6. 2026 13:22
00:26
Olomouc se loučí se Zdeňkou Mašínovou
Domácí18. 6. 2026 13:06
00:33
Ornella Koktová si v plavkách užívá dovolenou ve Španělsku
Společnost18. 6. 2026 13:00
01:01
Brutálně zbil a okradl muže v Praze. Recidivistovi hrozí až deset let vězení
Krimi18. 6. 2026 12:54
04:07
KRNAP má nového ředitele, ministr jmenoval kritizovaného Petra Moravce
Domácí18. 6. 2026 12:42
00:37
Fotbalová Zbrojovka nasvítila novým logem budovy v Brně
Domácí18. 6. 2026 12:12
01:34
Tvůrce PUBG rozdává novinku. Jeho příběhový survival je zcela zdarma
Zahraniční18. 6. 2026 11:00
01:01
Moderátor Jeremy Clarkson oznámil, že má rakovinu
Společnost18. 6. 2026 10:26
00:35
NATO se musí vrátit k tvrdé vojenské alianci, prohlásil americký ministr obrany Hegseth
Zahraniční18. 6. 2026 10:24
40:55
Značky jako Škoda nebo VW zůstanou, ale budou patřit čínským obrům, říká novinář
Rozstřel18. 6. 2026 10:00
00:45
Putin se v Kazani předváděl jako milovaný vůdce, šarádu zkazil bodyguard
Zahraniční18. 6. 2026 9:48
00:24
Vůdce gangu zastřelili na letišti mezi pasažéry
Zahraniční18. 6. 2026 9:44
00:20