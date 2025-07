VIDEO: Policisté pátrají po neznámém muži, který bezdůvodně napadl mladého muže a způsobil mu vážné zranění Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V polovině června, krátce po osmé hodině večerní, přistoupil neznámý muž k lavičce na zastávce MHD v ulici Švehlova v Praze 10 a bezdůvodně napadl sedícího mladého muže. Bez jakékoliv předešlé slovní rozepře ho udeřil dlaní do obličeje a pak v napadání pokračoval i ranami pěstí. Útočník svého jednání zanechal až ve chvíli, kdy ho odehnal jeden ze stánkařů a ihned poté v doprovodu neznámé ženy odešel neznámo kam. Poškozenému způsobil vážné zranění, kdy mu protrhl bubínek v uchu, což si vyžádalo lékařské ošetření s dlouhou pracovní neschopností. Policisté zajistili kamerové záznamy, které celé napadení velmi dobře zachycují a jelikož se jim do současné doby nepodařilo agresora vypátrat, tak žádají širokou veřejnost o pomoc. Pokud muže na záznamu poznáváte, nebo máte jakékoliv informace, které by vedly k jeho dopadení, volejte prosím linku 158. Neznámý muž je podezřelý ze spáchání trestných činů ublížení na zdraví a výtržnictví, za což mu v případě dopadení a odsouzení, hrozí až tříletý pobyt za mřížemi.

video: Policie ČR