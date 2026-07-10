Pár se dobýval na služebnu, útočili na něj sousedé, policisté neotevřeli
10. 7. 2026 17:54 Krimi
Neobvyklá skrumáž se utvořila před policejní služebnou v Úpici na Trutnovsku. Muž se ženou a psem se snažili dobouchat dovnitř, zatímco jiní na ně útočili a pokoušeli se je odradit od vstupu. Policisté otevřeli až po několika dlouhých minutách. Podle mluvčí sboru byla na vině zdravotní indispozice jednoho z policistů.
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