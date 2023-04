VIDEO: Napadl prodavače nůžkami, když v obchodě kradl pantofle Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Policisté z místního oddělení Ruzyně vyjížděli na začátku minulého týdne do obchodního centra v Praze 6, kde se měl nacházet agresivní muž, který zde vyhrožoval zaměstnancům ostrahy smrtí. Po příjezdu na místo zjistili, že se samotný konflikt odehrál již předešlý den a to poté, co jej oznamovatel vykázal z obchodního domu, protože spal na toaletách. Jelikož se muž vrátil zpět do obchodního domu, strážný dostal strach o život a zavolal policii. Při prohlídce obchodního domu však policisté zjistili, že pár okamžiků před jejich příjezdem tento muž zaútočil na prodavače ve sportovních potřebách. Zaměstnanec muže přistihl schovaného v kabince v okamžiku, když odstřihával bezpečnostní prvek z pantoflí. Důrazně mu přikázal, ať z prodejny odejde. Ten jej však napadl nůžkami a vyhrožoval mu pobodáním. Útočník posléze z obchodního domu odešel. Během pár hodin se ho ale policistům podařilo vypátrat a zadržet. Na sobě měl i ukradené pantofle. Lékař nakonec rozhodl o jeho hospitalizaci na psychiatrii.

video: Policie ČR