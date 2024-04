VIDEO: Násilník v Ostravě útočil na lidi, ženu strčil do kolejiště Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Policie v Ostravě dopadla dvacetiletého násilníka, který opakovaně útočil na lidi na Svinovských mostech. Do všech vší silou strčil, když to nečekali, jedna starší žena dokonce spadla do tramvajového kolejiště. Když ho zadrželi, tak se hájil tvrzením, že měl nervy.

video: PČR