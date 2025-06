VIDEO: Nebezpečný downburst zasáhl Zděchov a okolí Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Nebezpečný downburst zasáhl Zděchov a okolí

Nebezpečné bouřkové jevy jsou často velmi lokální. O tom se přesvědčili minulý týden ve čtvrtek i obyvatelé obce Zděchov v Javorníkách na Vsetínsku. Kolem 20:20 oblastí přicházel radarově docela nevýrazný okraj bouřkového systému, který zároveň v těch chvílích zesiloval a prohýbal se do typické radarové signatury bow echa (prohnuté ve tvaru luku). To je charakteristické častým výskytem silných nárazů větru případně i lokálních downburstů, propadů studeného vzduchu s následnými silnými lokálními nárazy na zemském povrchu. Mimochodem jen kousek severně od Zděchova na vnořené supercele (bílá oblast na radarovém snímku níže) v té době padaly kroupy od 3 do 7 cm. A právě downburst patrně zasáhl i Zděchov a okolí. Na videu níže vidíme, že zesílení větru bylo opravdu velmi náhlé a intenzivní, během několika málo vteřin. Z charakteru škod je také vidět, že vítr foukal jedním směrem, což je dobře patrné i na snímcích z lesů v okolí Zděchova, kde je jasně vidět, že jsou stromy popadané nebo doslova „seseknuté“ jedním směrem.

video: ČHMU