Nebinární Míša odešel od soudu se čtrnáctiměsíčním trestem
4. 11. 2026 17:12 Krimi
Na 14 měsíců poslal soud do vězení šestačtyřicetiletého Michala Maxu. Podle verdiktu má na svědomí několikaměsíční pomlouvačnou kampaň, kterou na sociálních sítích poškodil plzeňského policistu. Když soudce vyhlašoval rozsudek, obžalovaný vystupující někdy jako muž a jindy jako žena dělal na policistu grimasy, ukazoval mu prostředníčky.
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