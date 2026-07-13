„Nedělejte, každej to dělá.“ Žena v Klášterci nabízela policistům úplatek
Pětapadesátiletá žena z Klášterce nad Ohří čelí trestnímu stíhání za podplacení. Hlídce policistů nabízela úplatek poté, co policisté při řízení vozu přistihli její o čtrnáct let mladší známou. Ta navíc za volant usedla i přes zákaz řízení a pod vlivem drog.
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