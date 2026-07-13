Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

„Nedělejte, každej to dělá.“ Žena v Klášterci nabízela policistům úplatek

Krimi | KRIMI
Pětapadesátiletá žena z Klášterce nad Ohří čelí trestnímu stíhání za podplacení. Hlídce policistů nabízela úplatek poté, co policisté při řízení vozu přistihli její o čtrnáct let mladší známou. Ta navíc za volant usedla i přes zákaz řízení a pod vlivem drog.
video: PČR
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

30:59

Svět nám závidí. Šéftrenér o českém tenise i Noskové: Maminka na ni byla přísná
Rozstřel
13. 7. 2026 16:18
01:26

Začala oprava haly hlavního nádraží v Praze. Potrvá až do roku 2028
Domácí
13. 7. 2026 15:04
00:19

Čtyřicet pařících mladíků v Brně poskakovalo v kašně ze 17. století
Domácí
13. 7. 2026 14:44
00:52

„Nedělejte, každej to dělá.“ Žena v Klášterci nabízela policistům úplatek
Krimi
13. 7. 2026 14:44
00:59

Turek se v centru Prahy srazil se sanitkou, nemocniční auto skončilo na střeše
Krimi
13. 7. 2026 14:26
01:51

V příštím roce půjdeme do nebe, řekl Havlíček. Astronauta využije vláda u EXPO
Domácí
13. 7. 2026 14:12
01:04

Splašený elektromobil poničil v Mělníku sedm aut
Domácí
13. 7. 2026 14:06
03:59

Regulace cen pohonných hmot 19. července končí, oznámila Schillerová
Domácí
13. 7. 2026 13:44
02:13

Vláda provede revizi krizové a obranné legislativy, oznámil ministr obrany Zůna
Domácí
13. 7. 2026 13:44
00:43

Ve Zlíně pokračuje likvidace požáru výškové budovy
Domácí
13. 7. 2026 13:38
00:53

Jel jsem na zelenou, řekl Turek po nehodě
Domácí
13. 7. 2026 13:30
00:32

Herečce říkají Kim Kardashian bez plastik
Lifestyle
13. 7. 2026 13:26
00:37

Obří bizon vymrštil muže několik metrů do vzduchu
Zahraniční
13. 7. 2026 13:18
01:02

Španělsko sužují ničivé požáry. Vyžádaly si už lidské životy
Zahraniční
13. 7. 2026 12:20
02:01

Státní zástupce popsal, jak činnost StB zasáhla do života herce Tomáše Töpfera
Krimi
13. 7. 2026 11:36
02:36

Ukrajina zásáhla během týdne 90 ruských plavidel
Zahraniční
13. 7. 2026 11:24
00:57

Rusko se potýká s nedostatkem pohonných hmot. Na čerpacích stanicích vznikají konflikty
Zahraniční
13. 7. 2026 11:24
02:56

Dva bývalí příslušníci StB, kteří v minulosti šikanovali herce Töpfera, přijali dvouleté podmínky
Krimi
13. 7. 2026 11:20
01:18

George a Charlotte byli hvězdami na finále Wimbledonu
Společnost
13. 7. 2026 11:14
01:44

Timmy jako pašijový příběh. Němci nacvičili o uhynulé velrybě divadelní hru
Zahraniční
13. 7. 2026 11:08

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.