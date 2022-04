VIDEO: Nedostal cigaretu, muži dal pěstí až spadl ze schodů Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Nedostal cigaretu, muži dal pěstí až spadl ze schodů

Od soboty 19. března pracují policisté z místního oddělení Řepy na objasnění napadení, které se stalo před domem v Nevanově ulici v Praze 6. Poškozený tam kolem dvaadvacáté hodiny odmítl dát cigaretu neznámému muži a předpokládal, že tím celá událost končí. Bohužel se mýlil. Odmítnutí muže rozčílilo natolik, že poškozeného několikrát udeřil pěstí do hlavy, a to tak silně, až spadl na schody. Kde ho agresor ještě před útěkem opakovaně zasáhl kopy do těla. Část napadení zaznamenala domovní kamera a tak známe tvář útočníka. Pokud ho poznáváte, kontaktujte linku 158.

video: Policie ČR