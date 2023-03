VIDEO: Vletěl na dálnici a málem způsobil nehodu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Vletěl na dálnici a málem způsobil nehodu

Řidič bílého kombíku málem způsobil na dálnici D1 u Prahy nehodu. Opět za volantem seděl arogantní šofér, který si myslel, že silnice patří jenom jemu. Z připojovacího pruhu se rozhodl vjet přímo do toho prostředního na tříproudé dálnici. To že v něm právě jede velkou rychlostí jiné auto mu bylo úplně jedno. Jen rychlou reakcí řidiče červeného auta nedošlo k nehodě, která by rozhodně neskončila jen pomačkanými plechy.

video: iDNES.tv