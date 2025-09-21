Dálnici D4 zablokovala hromadná kolize několika aut, motorky i přívěsu s koněm

Krimi | KRIMI
Na dálnici D4 směrem na Prahu došlo v neděli odpoledne k nehodě pěti vozidel včetně motocyklu a vozu s přívěsem, v němž byl kůň. Provoz v úseku mezi 12. a 14. kilometrem byl sice možný, ale jen se zvýšenou opatrností. Na místě aktuálně zasahují záchranáři, policie, hasiči i veterinární služba.
video: xr, iDNES.tv
