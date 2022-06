VIDEO: Nehoda v zatáčce. Náklaďák narazil čelně do autobusu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Nehoda v zatáčce. Náklaďák narazil čelně do autobusu

V pondělí před 21. hodinou vyjížděly všechny záchranné složky do obce Horoušany v okrese Praha východ, kde v zatáčce čelně narazil řidič nákladního vozidlo do autobusu. Ten byl v době srážky naštěstí bez cestujících a i přes hrozivě vypadající nehodu záchranáři nakonec ošetřili a odvezli do nemocnice jen jeho řidiče, a to s lehčím zraněním. Muž za volantem náklaďáku byl nezraněn. Podobu vyšetřování nehody byla silnice zcela neprůjezdná a dopravu odkláněli strážníci obecní policie na objízdné trasy. Příčina nehody je v šetření středočeských dopravních policistů.

video: iDNES.tv