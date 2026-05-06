Čtyři zranění po čelním střetu na Mělnicku. Pro řidiče letěl vrtulník
Vážná nehoda se po 14. hodině stala na silnici I/16 u Malého Újezdu na Mělnicku. Čelně se tam srazila dvě osobní auta. Mluvčí středočeských policistů Pavel Truxa uvedl, že řidič vozu Dacia z dosud nezjištěných příčin přejel do protisměru, kde se čelně srazil s protijedoucím Saabem. „Při nehodě došlo ke zranění čtyř osob, kdy jedna z nich utrpěla vážná zranění a byla letecky transportována do nemocnice v Praze,“ uvedl mluvčí s tím, že šlo o řidiče, u které tak nebylo možné vykonat dechovou zkoušku, a proto byl nařízen odběr krve a laboratorní vyšetření. Druhý řidič měl negativní dechovou zkoušku. Další tři osoby převezli záchranáři do nemocnic sanitkami. Komunikace byla několik hodin uzavřena.
