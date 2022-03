VIDEO: U Mnichova Hradiště se čelně srazil osobák s dodávkou Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Dva lidé se těžce zranili při dopravní nehodě tří vozidle na hlavním tahu z Mnichova Hradiště na Mimoň na Mladoboleslavsku. Řidič osobního auta z dosud nezjištěných příčin začal na mostě přes Jizeru předjíždět před ním jedoucí vozidlo, přičemž čelně narazil do dodávky v protisměru. Právě viník nehody utrpěl při nehodě velmi těžká zranění a v bezvědomí byl vrtulníkem transportován do nemocnice. Těžce zraněna byla i jeho spolujezdkyně, kterou do nemocnice rovněž převážel druhý vrtulník. Zraněný byl i řidič dodávky. Proč řidič předjížděl, když musel dodávku v protisměru vidět, je předmětem dalšího vyšetřování dopravních policistů. Silnice byla kvůli nehodě uzavřena několik hodin.

video: iDNES.tv