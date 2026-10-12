Chodkyně na Nymbursku zemřela po střetu s náklaďákem. Šla mimo přechod
12. 10. 2026 11:36 Krimi
U Přerova nad Labem na Nymbursku zemřela v pondělí ráno po střetu s nákladním autem chodkyně. Žena podle prvotních informací přecházela silnici mimo přechod pro chodce.
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Chodkyně na Nymbursku zemřela po střetu s náklaďákem. Šla mimo přechod
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