Nehoda na silnici I/7 na Chmutovsku. V mlze se srazilo několik vozidel
Na silnici I/7 na Chomutovsku se v husté mlze srazilo několik aut. Podle policie se nejprve srazilo pět automobilů, z toho tři nákladní. Při dojíždění do stojící kolony se střetly další dva kamiony. Karambol komunikaci výrazně blokuje.
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