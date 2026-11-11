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Nehoda na silnici I/7 na Chmutovsku. V mlze se srazilo několik vozidel

Krimi | KRIMI
Na silnici I/7 na Chomutovsku se v husté mlze srazilo několik aut. Podle policie se nejprve srazilo pět automobilů, z toho tři nákladní. Při dojíždění do stojící kolony se střetly další dva kamiony. Karambol komunikaci výrazně blokuje.
video: Policie ČR
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