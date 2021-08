VIDEO: Boural při policejní honičce, pak utekl jen v ponožkách Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Před policejní hlídkou se o víkendu pousil ujet teprve 18letý řidič. Nakonec ale nezvládl řízení při průjezdu zatáčkou, auto zapíchl do země a opřel ho o strom. Zatímco jeho spolujezdec zůstal zraněný na místě, řidič měl ještě sílů začít utíkat hustým lesem. I když na úprku ztratil boty, policistům zmizel. Jen v ponožkách pak běhal po okolí. Mladík však neunikl pozornosti policisty Petra Koťátka, který ho po 45 minutách, v době svého volna spatřil a zadržel do příjezdu svých kolegů, kteří ho eskortovali zpět na místo dopravní nehody. Následně se mladík policistům k řízení automobilu doznal, a to i přes vyslovený zákaz řízení motorových vozidel.

video: Policie ČR