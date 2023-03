VIDEO: Opilého řidiče zastavila betonová zeď, jiný nadýchal téměř 2 promile Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Opilého řidiče zastavila betonová zeď, jiný nadýchal téměř 2 promile

Po „suchém únoru“ si řidiči ve středních Čechách pořádně prolili hrdlo alkoholem a bohužel vyrazili do ulic. Neskončilo to dobře. Hned v pondělí vyjížděly všechny záchranné složky ke střetu dvou vozidel mezi obcemi Unhošť a Jeneč poblíž v okrese Praha - západ. Zraněná řidička z osobního vozidla skončila následně v nemocnici, druhý z řidičů vyvázl z nehody bez zranění. „Při orientační dechové zkoušce nadýchal 1,9 promile,“ uvedl pro iDNES.cz mluvčí policie Michaela Richterová s tím, že řidiči nyní hrozí až tři roky vězení. V úterý ráno pak benešovští dopravní policisté řešili další nehodu, při které řidič v SÚV neudržel auto na silnici a sjel do příkopu, kde narazil do betonového mostku. Nadýchal 0,64 promile. Spolujezdkyně skončila s lehkým zraněním v nemocnici.

video: iDNES.tv