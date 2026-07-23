Do vyšetření nehody je zakázán provoz vrtulníků systému H1, uvedl Hlaváč
23. 7. 2026 18:42 Krimi
Při havárii armádního stroje Venom v Náměšti zemřela vojákyně a další čtyři vojáci jsou zranění. Tragédii vyšetřuje Vojenská policie i orgány ministerstva. Náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč na tiskové konferenci potvrdil uzemnění strojů Venom a Viper, české vrtulníky v Polsku ale zatím zůstanou.
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