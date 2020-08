VIDEO: Evropská v Praze je uzavřená kvůli smrtelné nehodě. Auto najelo do sloupu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Evropská v Praze je uzavřená kvůli smrtelné nehodě. Auto najelo do sloupu

U tramvajové zastávky Vozovna Vokovice na Evropské ulici v Praze došlo v neděli k dopravní nehodě, když osobní auto z neznámého důvodu narazilo při jízdě do sloupu. Na místě zemřela spolujezdkyně ve věku kolem 30 let, řidič je ve vážném stavu. Evropská je ve směru do centra v místě nehody uzavřená.

video: xr, iDNES.tv