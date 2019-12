VIDEO: Policejní honičku v Praze ukončil až varovný výstřel Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Policejní honičku v Praze ukončil až varovný výstřel

Policisté z pohotovostní motorizované jednotky si ve čtvrtek krátce před devatenáctou hodinou povšimli ve Výstavní ulici v Praze 4 vozidla, které způsobilo dopravní nehodu, proto se ho rozhodli zastavit. V momentě, kdy se na policejním autě rozsvítily majáky, řidič sešlápl plyn a začal ujíždět Novopetrovickou ulicí protisměrem. Policisté ihned informovali ostatní hlídky v okolí, které jim jely na pomoc. Během pronásledování řidič projel několik křižovatek na červenou a v ulici Přátelství najel na kruhový objezd v protisměru. Při manévrech na Štěrboholské spojce pak způsobil další nehodu, ale ani to ho neodradilo a dál pokračoval v nebezpečné jízdě. Dramatické pronásledování skončilo až v Dolních Počernicích, kde řidič nezvládl řízení a narazil do stromu. Ani to ale nebyl konec, řidič začal před policisty utíkat, a proto přišel na řadu varovný výstřel. Po pár metrech podezřelého doběhli a za použití donucovacích prostředků ho zadrželi.

video: iDNES.tv