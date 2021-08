VIDEO: Dívka se propila do bezvědomí, letěl pro ní vrtulník Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Vrtulník letecké záchranné služby spěchal ve čtvrtek odpoledne do obce Světice nedaleko Říčan u Prahy. V bezvědomí se tam nacházela nezletilá dívka, kterou tam jako první vyjela ošetřit pozemní posádka záchranné služby. Dívka do bezvědomí upadla s největší pravděpodobností po požití velkého množství alkoholu. Po prvotním ošetření na místě byla pacientka transportována do jedné z pražských nemocnic. Vzhledem k věku dívky záchrannáři ani policisté další informace nesdělili.

video: iDNES.tv