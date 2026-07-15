Německou extremistku Liebichovou převezli z litoměřické věznice do Německa
Česko předalo zadrženou německou pravicovou extremistku Marlu Svenju Liebichovou do Německa. Návratu do vlasti, kde má nastoupit do vězení, se Liebichová bránila. Její případ vyvolal v Německu debatu ohledně zákona o sebeurčení, který umožňuje úřední změnu pohlaví prohlášením na matrice. Liebichová - původně odsouzená ještě jako muž - tuto možnost podle tamních médií účelově využila, aby se vyhnula mužské věznici.
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