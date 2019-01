VIDEO: Nepohodlného svědka hodil do septiku, za vraždu dostal muž 28 let Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Nepohodlného svědka hodil do septiku, za vraždu dostal muž 28 let

Krajský soud v Plzni poslal na 28 let do vězení Jaromíra Šmídka ze Sokolovska. Ten je obžalovaný, že loni v lednu hodil do jímky u domu v Karlových Varech mladého muže a otvor pak uzavřel těžkým poklopem. Podle spisu se tak zbavil svědka, který měl vypovídat o tom, že Šmídek zneužil dítě.

video: iDNES.cz