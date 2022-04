VIDEO: Pořádný nešika: Lupič si masku nasadil přímo před kamerou Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Pořádný nešika: Lupič si masku nasadil přímo před kamerou

Kriminalisté z Prahy pátrají od konce dubna po dosud neznámém muži, který v Náchodské ulici v Praze 9, přepadl prodavačku potravin. Maskovaný muž vstoupil do provozovny a rovnou si to zamířil k pultu, za kterým stála obsluha. V ruce držel nůž a vyhrožoval prodavačce, že pokud mu nedá do minuty peníze, tak ji pobodá. Žena z obavy o svůj život, otevřela pokladnu a podezřelý si dal veškeré bankovky do igelitové tašky a následně z místa v klidu odešel. Kriminalisté šetřením zajistili kamerové záznamy, na kterých je podezřelý vidět, jak si před loupeží, v domnění, že ho nikdo nevidí, nasazuje masku. Pokud ho poznáváte, nebo víte, kde se zdržuje, ozvěte se prosím na linku 158.

video: Policie ČR