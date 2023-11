VIDEO: Nevěrná dívka vyvolala v muži agresivního ničitele skleněné tabule Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Nevěrná dívka vyvolala v muži agresivního ničitele skleněné tabule

Na tramvajové zastávce „Poliklinika Barrandov“ se muž v maskáčových kalhotách pustil do ničení skleněné informační tabule. Než hlídka strážníků stačila dojet na místo, dotyčný nasedl do tramvaje číslo 12 a odjel. Jenže ani v tramvaji ho strážníci nenašli. Proto začali projíždět barrandovským sídlištěm a mladíka odpovídajícího popisu našli u čerpací stanice ve společnosti dalších mužů. Dvaadvacetiletý mladík nejprve popřel, že by cokoli udělal, ale video, které měli strážníci k dispozici od svědka události, hovořilo jasně. Zjevně opilý mladý muž své počínání nejprve vysvětlil tím, že slavil narozeniny, pak ale řekl, že mu byla jeho dívka nevěrná. Hlídka ho následně převezla na policejní služebnu.

video: Městská policie Praha