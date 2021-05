VIDEO: Nezletilou přivedl do jiného stavu, od soudu odešel s podmínkou Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Nezletilou přivedl do jiného stavu, od soudu odešel s podmínkou

Krajský soud v Plzni dnes potrestal čtyřiadvacetiletého muže z Domažlicka podmínkou za pohlavní zneužití nezletilé dívky. Muž se k sexu s dívkou mladší patnácti let, kterou přivedl do jiného stavu, přiznal. Hrozilo mu vězení v délce až osmi let.

video: iDNES.tv