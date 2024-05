VIDEO: Dcera po něm hodila polštář, líčí poškozená žena. V pokoji u ní jsem nebyl, odmítá obžalovaný Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Dvaapadesátiletý Milan Hoznedr, který policii více než osm let unikal, a dostal od ní proto přezdívku „démon“, se před soudem přiznal zhruba k deseti vloupáním do domů v Praze a okolí. Druhou polovinu případů rozporuje. Zároveň popírá, že by během krádeží pozoroval spící lidi nebo se pohyboval v jejich blízkosti.

video: iDNES.tv