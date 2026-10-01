NPC zasáhla proti výrobcům produktů se syntetickými kanabinoidy
Drogy či zařízení na jejich výrobu celkem za asi 330 milionů korun zadrželi policisté při sérii operací pod názvem Korund zaměřených hlavně na kanabinoidy. Jako výnos z trestné činnosti zadrželi hotovost, kryptoměnu i drahé kovy za zhruba 60 milionů.
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