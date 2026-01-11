Dva lidé zemřeli na Nymbursku po čelním střetu s cisternou. Ujížděli policistům

Krimi | KRIMI
V Choťánkách na Nymbursku zemřeli v neděli odpoledne po čelním střetu s cisternou převážející asfalt dva lidé. Tedy řidič a spolujezdec, kteří v osobním autě ujížděli policistům.
video: xr, iDNES.tv
