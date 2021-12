VIDEO: Zastupitelstvo Třebnice je před soudem kvůli prodeji pozemků Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Zastupitelstvo Třebnice je před soudem kvůli prodeji pozemků

Kvůli předloňskému prodeji obecních pozemků se dnes sešlo celé zastupitelstvo vesničky Třebnice na Plzeňsku u soudu. Všech sedm jeho členů je obžalovaných z porušení povinností při správě cizího majetku, hrozí jim až pětileté tresty. Podle obžaloby prodali hektary různých pozemků mnohem levněji, než to bylo v obci obvyklé. Vysvětlovali to tím, že potřebovali rychle vyřešit patovou situaci se špatně položenou jednou kanalizační přípojkou. Ta vedla přes soukromý pozemek, i když měla jít jinudy po obecním. Většina zastupitelů uvedla, že kdyby to okamžitě nevyřešili, nestačili by včas zkolaudovat čističku a museli by vracet dotaci přes 13 milionů korun. To by pro malou obec bylo likvidační. Všichni obžalovaní uznali svoji vinu a chtějí se dohodnout se státním zástupcem na trestu. Pozemky už jsou vrácené obci, čeká se na jejich přepis na katastru.

video: iDNES.tv