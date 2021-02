VIDEO: Předpokládám, že jeho dny jsou sečteny, řekl u soudu otec stíhaného Iráčana Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Městský soud V Praze začal projednávat případ Iráčana, který v Česku čelí obžalobě za to, že odjel bojovat za teroristickou organizaci Islámský stát. Muž je stíhaný jako uprchlý. Státní zástupce tvrdí, že Vátik Muhammad Júsif Al Sammarraí se v Iráku zapojil do bojové akce i propagandistické činnosti IS. Za teroristický útok a za účast na teroristické skupině hrozí muži 12 až 20 let vězení a případně i propadnutí majetku. U soudu ve středu vypovídal jeho otec.

video: Jiří Pánek, Adam Kvita, iDNES.tv