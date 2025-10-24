Za ubodání prodavaček dostal mladý deviant 9 let
Za dvojnásobnou vraždu prodavaček uložil Krajský soud v Hradci Králové sedmnáctiletému mladíkovi 9 let vězení. Nařídil i detenci. Obžalovaný podle znalců trpí agresivním sadismem, což je nejzávažnější typ sexuální deviace. K činu se přiznal na policii. Mladistvému hrozil nejvýš desetiletý trest.
