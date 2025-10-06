Obžalovaný z vraždy u Krajského soudu v Hradci Králové

Krimi | KRIMI
Královéhradecký krajský soud otevřel případ šestadvacetiletého silového sportovce Tomáše Suchánka, který v bytě na sídlišti v Hradci Králové podle obžaloby zavraždil dvaapadesátiletou prostitutku čínské státní příslušnosti. Ženu uškrtil a polil žíravinou, aby se zbavil stop.
