VIDEO: Guru Jára je zpět v Česku. Policie ho deportovala z Filipín Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Guru Jára je zpět v Česku. Policie ho deportovala z Filipín

Od roku 2012 byl na útěku a do pátrání po něm se zapojila nejen česká policie, ale celosvětově také Interpol. V roce 2015 byl hledaný muž vypátrán a zadržen na Filipínách a umístěn do deportační vazby. To byl však jen první krok k jeho návratu do Česka. Vzhledem k tomu, že v rámci vydávacího procesu je třeba dodržovat přesně stanovené postupy, které jsou opakovaně přezkoumatelné soudy a uprchlík využil každé možnosti k tomuto přezkumu, trvalo finální rozhodnutí o vydání do ČR více než sedm let. Nyní už je zpět v Česku za mřížemi.

video: Policie ČR