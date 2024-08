VIDEO: Onanista potřísnil spermatem dívku, policie hledá muže z videa Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Další sexuální zvrhlík se dostal do hledáčku pražských kriminalistů. Na konci června, krátce po jedné hodině odpolední, měl neznámý muž onanovat na nástupišti metra Muzeum, a to v těsné blízkosti patnáctileté, nic netušící dívky. Jeho jednání si povšimla až v okamžiku, když ucítila dopad jeho spermatu na oblast její ruky a nohy a v ten moment se proti němu otočila. Neznámý muž si v tu chvíli zapnul kalhoty a vystrašená poškozená před ním utekla do právě přijíždějícího metra. Po muži teď pátrají policisté.

video: Policie ČR