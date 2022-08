VIDEO: Opilá matka se na ulici přetahovala o kočárek s dítětem Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Opilá matka se na ulici přetahovala o kočárek s dítětem

Zřejmě množství vypitého alkoholu hrálo roli při rozepři rodičů v Ostravě. Ti se ve středu po deváté hodině večerní v Mariánských Horách přetahovali o kočárek, ve kterém byla jejich malá dcerka. Na místě se kromě ženy s dítětem nacházel také 40letý muž. Ten hlídce potvrdil, že se svou bývalou přítelkyní konzumoval v restauraci alkohol. Po společném odchodu z restaurace pak mezi ním a jeho bývalou přítelkyní došlo nejprve ke slovní rozepři. Ta měla přerůst v jeho fyzické napadení, při kterém jej měla bývalá přítelkyně poplivat a poté jej opakovaně kousnout do ruky. On se tomuto napadení bránil a bývalou přítelkyni udeřil do obličeje. Matka s dítětem v náručí následně nadýchala přes 2,3 promile. Muž byl na tom o poznání lépe, kdy nafoukal jen 1,0 promile alkoholu. Případem se zabývá sociálka.

video: MP Ostrava