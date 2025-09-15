Opilá řidička kácela značky v Náchodě, nezvládla dechovou zkoušku

Krimi | KRIMI
Zjevně velký problém s alkoholem měla v Náchodě šedesátiletá řidička. U dvou okružních křižovatek pokácela autem dvě dopravní značky, na rovině pak čelně narazila do sloupu veřejného osvětlení. Škoda činí 110 tisíc korun. Ukázalo se, že žena měla přes 1,5 promile alkoholu v krvi. Hrozí jí až tříletý trest.
video: PČR
