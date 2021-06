VIDEO: Opilá řidička nabourala do policistů, chtěla jim ujet Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Opilá řidička nabourala do policistů, chtěla jim ujet

Včera nedlouho před osmnáctou hodinou kontaktoval řidič jedoucí po dálnici D1 ve směru do Prahy tísňovou linku 158 s tím, že před ním jedoucí řidič bílého Lexusu musí být podle stylu jízdy rozhodně pod vlivem alkoholu. Provedená dechová zkouška u řidičky opakovaně ukázala přes tři promile alkoholu v dechu, ale to nebylo všechno. Dvaačtyřicetiletá řidička se v průběhu policejní kontroly rozhodla v jízdě pokračovat, šlápla na plyn a bez okolků vjela zpět na Pražský okruh. Policisté tak kontrolovanou museli po několika metrech zastavit podruhé. Zatímco jedna hlídka blokovala vůz zezadu, druhá zepředu, aby tak eliminovala případný další újezd. Řidička však svůj vůz nedobrzdila a do jednoho z policejních vozů narazila.

video: Policie ČR