VIDEO: Opilá žena si vymýšlela zdravotní problémy, až ji museli spoutat Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Opilá žena si vymýšlela zdravotní problémy, až ji museli spoutat

Na chodníku vedle výstupu ze stanice metra Hradčanská seděla opilá žena zanedbaného vzhledu, která střídala nálady i údajné zdravotní potíže. Ty se měnily od bolesti nohou po nevolnost v těhotenství. Vzhledem k výsledku dechové zkoušky 2,99 promile a jejímu celkovému stavu rozhodli zdravotníci o převozu do protialkoholní záchytné stanice a požádali strážníky o pomoc s přemístěním 32leté ženy do sanitky. Ta se ale odmítala zvednout, začala klást pasivní odpor a do sanitního vozu byla nakonec dovedena pomocí hmatů a chvatů. Uvnitř se pokusila strážníky pokousat a poškrábat ve tváři. Po přiložení pout byla za asistence hlídky převezena na záchytku, její protiprávní jednání bylo oznámeno správnímu orgánu.

video: MP Praha